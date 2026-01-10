Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından kentte fırtına etkili oluyor.

Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğaz trafiği, saat 12.45 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan da 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.