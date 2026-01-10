Çanakkale Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar yaşanıyor. GESTAŞ, Çanakkale Boğazı'nın saat 12.45'ten itibaren çift yönlü trafiğe kapatıldığını duyurdu.
Kaynak: DHA
Çanakkale'de etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından kentte fırtına etkili oluyor.
Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada hattında yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi.
Çanakkale Boğaz trafiği, saat 12.45 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.
Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 17.00 ve 21.00 seferleri, Gökçeada'dan da 15.00 ve 19.00 seferleri yapılamayacak.