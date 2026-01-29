Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • Güncelleme: 29.01.2026 13:42
Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı fırtına nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı

ÇANAKKALE'de, etkili olan fırtına nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerin ardından kentte fırtına etkili oluyor. Fırtına nedeniyle Geyikli-Bozcaada ile Kabatepe-Gökçeada hattında bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Öte yandan fırtına nedeniyle Çanakkale Boğaz trafiği, saat 12.10 sıralarında çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

