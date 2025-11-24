Çanakkale Boğazı gökkuşağı ile renklendi

ÇANAKKALE Boğazı'nda sabah saatlerinde ortaya çıkan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı.

Kentte dün gece boyunca aralıklarla yağan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. Yağmurun ardından Çanakkale Boğazı'nda gökkuşağı çıktı. Boğazın üzerinde oluşan renk cümbüşü, vatandaşları hayran bıraktı. Kilitbahir Kalesi üzerinde ve boğazın ortasında oluşan gökkuşağının altından geçen gemiler, renkli görüntüler oluşturdu.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE, (DHA)