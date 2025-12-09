Çanakkale Boğazı'nda arızalanan gemi kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeyken makine arızası yaşayan bir kargo gemisi için kurtarma operasyonu düzenlendi.

Aliağa limanından Kocaeli'ye gitmekte olan "ORITA" adlı genel kargo gemisi, boğazın Gelibolu açıklarında seyrederken arıza nedeniyle yoluna devam edemez hale geldi.

Yaşanan teknik sorunun ardından Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi duruma müdahale etti.

Merkezin koordinasyonuyla bölgeye bir kılavuz kaptan ve kurtarma römorkörleri gönderildi.

İKİ RÖMORKÖRLE GÜVENLİ BÖLGEYE ÇEKİLDİ

"ORITA" gemisi, "Kurtarma-18" isimli römorkörün refakati ve "Kurtarma-20" isimli diğer bir römorkörün yedeğinde olmak üzere iki römorkör tarafından çekilmeye başlandı.

Yapılan çekme operasyonu sonunda kargo gemisi, Şevketiye Demir Sahası'na getirildi.

"ORITA" emniyetli bir şekilde demir atarak beklemeye alındı.