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Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı açıklarında seyir halindeyken makine arızası yapan "Esenkıyı" yedeklisi, Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

Güncel
  • 16.09.2024 11:55
  • Giriş: 16.09.2024 11:55
  • Güncelleme: 16.09.2024 11:58
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası
Fotoğraf: AA /Arşiv

Ordu’dan Bodrum’a seyir halindeyken 1915 Çanakkale Köprüsü açıklarında makine arızası yapan "Esenkıyı" yedeklisi, boğaz geçişinde Gelibolu açıklarında arızalandı.

Gemi kaptanının Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bilgi vermesinin ardından arızaya müdahale edilmesi için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Türkeli” ve "Kurtarma 15" römorkörleri yönlendirildi.

Gemi, römorkörler refakatinde Şevketiye Demir Sahası'na demirletildi.

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