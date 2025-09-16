Giriş / Abone Ol
Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası

Ajans Haberleri
  16.09.2025 10:31
Kaynak: DHA
Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası yapan Barbados bayraklı kuru yük gemisi, Karanlık Liman'a demirletildi.

Kocaeli'den İtalya’ya giden 90 metre uzunluğunda Barbados bayraklı kuru yük gemisi 'DAY BLUE', sabaha karşı Çanakkale Boğazı Karanfil Burnu önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Türkeli' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, 'Türkeli' römorkörü tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman'a emniyetle demirletildi. (DHA)

