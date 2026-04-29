Çanakkale Boğazı'nda gemi arızası: Trafik kapatıldı

Çanakkale Boğazı'nda 274 metre uzunluğunda 'Barbados' bayraklı ham petrol tankeri makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle boğaz trafiği çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

  • 29.04.2026 11:31
  • Güncelleme: 29.04.2026 11:34
Kaynak: DHA
Fotoğraf: DHA

Çanakkale Boğazı’ndan geçen Barbados bayraklı 274 metre uzunluğundaki ‘Zephyr Prosper’ isimli ham petrol tankeri, Çanakkale önlerinde makine arızası yaptı.

Geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait ‘Kurtarma-10’, ‘Kurtarma-18’ ve 'Kurtarma-20’ bölgeye sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler bilgilendirildi.

Kurtarma operasyonu nedeniyle Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kuzey ve güney çift yönlü olarak saat 09.45’te transit gemi geçişlerine kapatıldı.

