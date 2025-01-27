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Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kısıtlı görüş nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Güncel
  • 27.01.2025 08:36
  • Giriş: 27.01.2025 08:36
  • Güncelleme: 27.01.2025 09:01
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis sebebiyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kısıtlı görüş dolayısıyla saat 03.40 itibarıyla boğazdaki transit gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından transit gemi trafiğinin normale döneceği bildirildi.

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