Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı

(ÇANAKKALE) - Çanakkale Boğazı, Merkez ve Bigadiç bölgelerinde çıkan yangın nedeniyle gemi trafiğine çift yönlü kapatıldı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Yiğitler köyü ile Sarıcaeli köyü kırsalında yangın çıktı. Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Çanakkale Merkez ve Bigadiç ilçelerinde orman dışı alanlarda meydana gelen yangınlara 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi ve 272 personel ile müdahale edildiğini açıklarken yangın Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin kampüsüne sıçradı. Üniversite yönetimi, öğrencilere kampüsün boşaltılması yönünde uyarıda bulundu.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Çanakkale Boğazı yangın nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.