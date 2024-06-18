Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği orman yangını nedeniyle tek yönlü askıya alındı

Çanakkale Boğazı gemi trafiği, orman yangını nedeniyle kuzey-güney tek yönde ve geçici olarak askıya alındı. Gemi trafiği, güney-kuzey tek yönlü olarak devam edecek.

Güncel 18.06.2024 16:54 Giriş: 18.06.2024 16:54

Güncelleme: 18.06.2024 17:10 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA