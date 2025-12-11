Çanakkale Boğazı'nda hayalet ağ temizliği yapıldı

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında hayalet ağ temizliği yapıldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Turgay Türkyılmaz, "Bu çalışmaları yapmak suretiyle 9,5 milyon deniz canlısının hayatta kalmasını sağlamış durumdayız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından 2014 yılında başlatılan 'Denizlerin Terk Edilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında yürütülen çalışmalar, deniz ekosistemlerinin korunmasına katkı sağlamaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 2025 yılı içerisinde 2 lokasyonda 10 bin metrekare, 300 ahtapot tuzağı toplandı. 3 ayrı lokasyonda 12 bin metrekare alanda yapılan tarama çalışmalarında ise bin metrekare hayalet ağ temizlendi. Ayrıca 2014 yılından bu yana sürdürülen proje kapsamında, bugüne kadar 64 farklı lokasyonda çalışma gerçekleştirildi. Bu alanlarda toplam 1 milyon 37 bin 700 metrekare deniz dibi taranırken, 35 bin 620 metrekare hayalet ağ denizlerden toplanarak bertaraf edildi.

Bugün ise proje kapsamında Kumkale Limanı açıklarında hayalet ağ temizliği gerçekleştirildi. Etkinliğe, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürü Ergün Demirhan, Avcılık ve Kontrol Daire Başkanı İlhan Üze, Çanakkale Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Seydi Ali Doyuk, Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez Birliği (DEM-BİR) Çanakkale-Tekirdağ Bölge Birliği Başkanı Naci Karabiber katıldı. Etkinlik kapsamında Kumkale Limanı açıklarında Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri tarafından dip taraması sonucu tespit edilen hayalet ağ çıkarıldı.

'2,9 MİLYON METREKARE UZUNLUĞUNDA HAYALET AĞ ÇIKARDIK'

Denizlerin hayalet ağlardan temizlenmesinin Türkiye genelinde yapılan bir proje olduğunu ifade eden Turgay Türkyılmaz, "20 ilde yaptığımız bir çalışma. Tamamen denizlerde aynı çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Hayalet ağlardan temizleme projesinin gerekçesi, balıkçılarımız tarafından av sırasında herhangi bir şekilde kontrol dışında denizlerde terk edilmiş olarak bulunan ağlar, yine balıkçılık faaliyetleri kapsamında balıkçılarımızın daha iyi avlanma imkanını verebilmesi ve diğer taraftan da ekosistemin korunmasıdır. Bugüne kadar bu yapılan çalışmalar kapsamında 805 milyon metrekare sucul ekosistem taranmış durumda ve buradan da 112 bin futbol sahası büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. 2,9 milyon metrekare uzunluğunda da 'hayalet ağ' ismini verdiğimiz bu av araçlarını da denizden çıkarmış durumdayız. Yaptığımız çalışmalara ve değerlendirmelere göre de bu çalışmaları yapmak suretiyle de 9,5 milyon adet deniz canlısının hayatta tutulmasını ve hayatta kalmasını sağlamış durumdayız" diye konuştu.

Türkyılmaz, hayalet ağ temizliği yapılan illerin başında Çanakkale'nin geldiğini belirterek şöyle devam etti:

Oldukça önemli çalışmalara imza atılıyor. Burada da 1 milyon metrekare alan gözden geçirildi. 30 bin metrekare de hayal ağı temizliği gerçekleştirildi. Bunu yapmış olmanın en önemli çıktısı, her ne kadar balıkçılarımız denizden avlanmak suretiyle hayatlarını idame ettiriyor olsalar ve bu balıkları bizim sofralarımıza kadar getiriyor olursalar da istem dışı olarak yaptıkları avlanma sırasında kendi kullandıkları ağların denizde kalması nedeniyle ekosisteme zarar veriyor. Balıkların da diğer deniz canlıların da buradan olumsuz olarak etkilenmesi sebebiyle yine kendileri zarar görüyorlar. Bizimle oldukça güzel ve iyi bir iş birliği içerisinde bulunuyorlar ve kendileriyle birlikte bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Koordinat olarak belirlemiş oldukları alanlarda kendi ekiplerimize birlikte dalmak suretiyle, bu av araçlarını denizden çıkarıyoruz."

'ÜLKEMİZ AÇISINDAN GURUR VERİCİ'

Çalışmanın uluslararası pek çok kuruluş tarafından örnek gösterildiğini de söyleyen Türkyılmaz, "Özellikle Karadeniz de dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz'den de sorumlu olan FAO'nun altında bulunan Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu, bizim bu yapmış olduğumuz çalışmaları örnek proje olarak gösteriyor. Ülkemiz açısından oldukça gurur verici bir çalışma. Diğer taraftan da belki de en önemli çıktılardan bir tanesi, ülkemizin gündeminde olan ve Emine Erdoğan Hanımefendinin liderliğinde yürütülmekte olan Sıfır Atık Projesi'ne de çok büyük bir destek vermek ve bu kapsamda yapılan çalışmaların da görünürlüğünü ortaya koymak adına önemli çalışmalar yapmış olduğumuzu söyleyebilirim" dedi. (DHA)

FOTOĞRAFLI