Çanakkale Boğazı'nda sis engeli: Transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle saat 02.00 itibariyle boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.

Güncel 01.01.2024 07:05 Giriş: 01.01.2024 07:05

Güncelleme: 01.01.2024 07:12 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA / Arşiv

Çanakkale Boğazı etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin saat 02.00 itibariyle kapatıldığını duyurdu. Gemiler demir bölgelerinde beklemeye başladı.