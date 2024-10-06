Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen ve içinde 2 kişi bulunan tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.

Kıyı Emniyetinden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 24 metre boyundaki tekne, makine arızası nedeniyle Kumkale önlerinde sürüklendi.

Gemi Trafik Hizmetlerine (VTS) haber verilmesi üzerine, Kıyı Emniyeti'ne bağlı KIYEM-1 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu bölgeye sevk edildi.

İçinde 2 kişi bulunan tekne, bota yedeklenerek, Karanlık Liman'da emniyet altına alındı.