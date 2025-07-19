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Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Ajans Haberleri
  • 19.07.2025 14:52
  • Giriş: 19.07.2025 14:52
  • Güncelleme: 19.07.2025 14:52
Kaynak: DHA
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne kurtarıldı

Nazif Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen, içerisinde 3 kişinin olduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botuyla yedeklenip Kepez’e yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı'nda bir tekne, sabaha karşı Kepez önlerinde makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin telefonla yardım istemesinin ardından Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu, bölgeye sevk edildi. İçerisinde 3 kişinin bulunduğu 6 metre uzunluğundaki tekne, tahlisiye botuyla yedeklenip, Kepez’e demirletildi. (DHA)

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