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Çanakkale Boğazı'nda tekne arızası

Çanakkale Boğazı'nda seyir halindeki 10 metrelik "M.Aydoğan" isimli özel teknenin makineleri arızalandı. Tekne, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Güncel
  • 09.05.2024 09:28
  • Giriş: 09.05.2024 09:28
  • Güncelleme: 09.05.2024 09:32
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'nda tekne arızası
Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı'nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Çanakkale Marina'ya götürüldü.

Boğazda seyir halindeki 10 metrelik "M.Aydoğan" isimli özel teknenin makineleri, Kilitbahir Kalesi önlerinde arızalandı.

Sürüklenmeye başlayan teknenin kaptanının durumu, Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM'ye ait "KIYEM-1" hızlı tahlisiye botu sevk edildi.

5 kişinin bulunduğu tekne, arızanın giderilmesi için yedeklenerek Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

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