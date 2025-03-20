Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale Boğazı'ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi

Ajans Haberleri
  • 20.03.2025 12:25
  • Giriş: 20.03.2025 12:25
  • Güncelleme: 20.03.2025 12:25
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı'ndan geçen geminin rahatsızlanan kaptanı için tıbbi tahliye gerçekleştirildi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yapan geminin sağlık problemi yaşayan kaptanı için, sahil güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Boğazdan geçen Liberya bayraklı 140 metre boyundaki "Khudayar Yusıfzade" isimli geminin kaptanı S.B'nin (52), kalp krizi geçirdiği şüphesiyle tıbbi tahliye talebinde bulunuldu.

Durumun sahil güvenlik ekiplerine bildirilmesi üzerine Umurbey açıklarında gemiden bota alınan kaptan, Çanakkale Marina'ya getirilip UMKE ekiplerine teslim edildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen personelin tedavi altına alındığı öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol