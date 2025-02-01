Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle tekrar gemi trafiğine açıldı

Çanakkale Boğazı sisin etkisini yitirmesiyle tekrar gemi trafiğine açıldı.

Çanakkale Boğazı’nda etkisini artıran yoğun sis, deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğaz saat

07.50 sıralarında çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz trafiği, sisin etkisini yitirmesiyle saat 14.30’da gemi geçişlerine yeniden açıldı.

Öte yandan, sis nedeniyle geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir feribot seferleri tekrar başladı.