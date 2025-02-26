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Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Yoğun sis nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda çift yönlü transit gemi geçişleri geçici olarak durduruldu.

Güncel
  • 26.02.2025 07:09
  • Giriş: 26.02.2025 07:09
  • Güncelleme: 26.02.2025 07:11
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

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