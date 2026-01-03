Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı: Feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı kuvvetli lodos nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Bölgede sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kuvvetli lodos, denizde akıntı hızının artmasına neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Öte yandan Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada feribot seferlerinin tümü bugün ve yarın aynı nedenle yapılamayacak.