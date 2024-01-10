Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine yeniden açıldı

Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatılan Çanakkale Boğazı yeniden açıldı.

Çanakkale Boğazı, fırtına nedeniyle transit gemi geçişlerine açıldı.

Çanakkale'de dün öğle saatlerinde başlayan kar, gece saatlerinde etkisini arttırdı.

Fırtına ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda transit gemi geçişleri çift yönlü olarak durdurulmuştu. Yapılan açıklamada boğazın geçişlere yeniden açıldığı belirtildi.