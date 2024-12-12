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Çanakkale Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı

Yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatılan Çanakkale Boğazı, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Ajans Haberleri
  • 12.12.2024 13:14
  • Giriş: 12.12.2024 13:14
  • Güncelleme: 12.12.2024 13:14
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı yeniden transit gemi geçişlerine açıldı

Sabaha karşı boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizdeki görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini yitirmesiyle boğazda transit geçişler yeniden yapılmaya başlandı.

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