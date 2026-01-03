Çanakkale Boğazı’nda gemi arızası

Çanakkale Boğazı'nda bu kez makine arızası yaşandı. İtalya'dan Tekirdağ’a giden 201 metre uzunluğundaki Panama bayraklı konteyner gemisi 'MSC GIANNA III', sabah saatlerinde Kumkale önlerinde makine arızası yaptı. Akıntıyla sürüklenmeye başlayan geminin kaptanı, durumu telsizle Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-17' ile 'Kurtarma-18' römorkörü sevk edildi. Boğazdan geçiş yapan diğer gemiler de arızayla ilgili bilgilendirildi. Arızalanan gemi, römorkörler tarafından yedeklenip çekilerek Karanlık Liman Demir Sahası'na demirletildi.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE, (DHA)