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Çanakkale Boğazı’nda sis engeli: Gemi trafiği durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişleri geçici olarak durduruldu. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine alınan kararla birlikte feribot seferleri de askıya alındı. Trafiğin, sisin etkisini kaybetmesinin ardından yeniden açılması bekleniyor.

Güncel
  • 29.03.2025 07:59
  • Giriş: 29.03.2025 07:59
  • Güncelleme: 29.03.2025 08:00
Kaynak: AA
Çanakkale Boğazı’nda sis engeli: Gemi trafiği durduruldu
Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu.

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