Çanakkale Boğazı’nda sis etkisi: Gemi trafiği çift yönlü durduruldu

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği saat 08.10 itibarıyla çift yönlü olarak geçici süreyle durduruldu. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine alınan önlemin, sisin etkisini kaybetmesinin ardından kaldırılacağı bildirildi.

  • 06.02.2026 08:49
  • Giriş: 06.02.2026 08:49
  • Güncelleme: 06.02.2026 08:57
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan yoğun sis nedeniyle transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.10 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Yerel feribot trafiğinde ise aksama bulunmuyor.

