Çanakkale-Bursa karayolunda kamyona çarpan tır yan yattı: 1 yaralı

Çanakkale-Bursa karayolunda kamyona çarpan tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Çanakkale-Bursa karayolu Karacabey ilçesi Tophisar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bandırma istikametinden Karacabey ilçesi istikametine seyreden Muhammed Halil A. (28) idaresindeki 42 AOJ 137plakalı çekici ve ona bağlı 42 AAE 799 plakalı yarı römork, sürücünün yolun sağ tarafındaki toprak alana düşürmesi sonrası solundan geçmekte olan Kadir K. idaresindeki 10 AHS 638 plakalı kamyona çarptı.

Kazanın şiddetiyle sağ tarafına yan yatan tırdaki sürücü Muhammed Halil A. yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Bandırma Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken, hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.