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Çanakkale'de 1 ilçede daha taşımalı eğitime ara verildi

Ajans Haberleri
  • 21.02.2025 11:24
  • Giriş: 21.02.2025 11:24
  • Güncelleme: 21.02.2025 11:24
Kaynak: DHA
Çanakkale'de 1 ilçede daha taşımalı eğitime ara verildi

İpek YAVAŞ/AYVACIK (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çanakkale'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Etkisini artıran kar yağışı nedeniyle Yenice ilçesinin ardından Ayvacık'ta da taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemizde başlayan kar yağışı sebebiyle buzlanma riskine karşı önlem olarak İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 21 Şubat 2025 Cuma günü 1 gün süre ile taşımalı eğitime ara verilmiştir" denildi. (DHA)

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