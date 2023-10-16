Çanakkale'de 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde İbrahim A'ya ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan ailenin 10 yaşındaki oğlu Mehmet Sıddık Gültekin tarlada ölü bulundu. Mehmet Sıddık Gültekin'in başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiği belirlenirken savcılık soruşturma başlattı.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde 10 yaşındaki çocuk tarlada ölü bulundu.

İddiaya göre, dün Bayramiç'e bağlı Tülüler köyündeki Bayramiç Barajı yakınlarında İbrahim A'ya ait kapya biber tarlasında işçi olarak çalışan ailenin 10 yaşındaki oğlu Mehmet Sıddık Gültekin'in tarlada hareketsiz yattığı fark edildi.

Küçük çocuk, babası tarafından araçla Bayramiç Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü.

Yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan çocuğun cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Mehmet Sıddık Gültekin'in başından aldığı darbe sonucu hayatını kaybettiğinin değerlendirilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı.