Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Çanakkale'de 2 kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 03.01.2025 12:19
  • Giriş: 03.01.2025 12:19
  • Güncelleme: 03.01.2025 12:19
Kaynak: DHA
Çanakkale'de 2 kamyonet çarpıştı; 1 ölü, 1 yaralı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 2 kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Ezine ilçesinde meydana geldi.

Hasan Evin yönetimindeki 17 ADZ 869 plakalı kamyonet ile Tuncay Bilgin yönetimindeki 17 ADJ 283 plakalı kamyonet çarpıştı.

Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. Tuncay Bilgin'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan Hasan Evin ambulansla Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

BirGün'e Abone Ol