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Çanakkale'de 2 köpek silahla vurularak öldürüldü: İnceleme başlatıldı

Çanakkale'de kimliği belirsiz kişilerce 3 sokak köpeği silahla vuruldu. 2 sokak köpeği ölürken, yaralı bulunan köpek tedavi altına alındı. Köpek ölümleri ile ilgili inceleme başlatıldı.

Güncel
  • 05.09.2024 22:53
  • Giriş: 05.09.2024 22:53
  • Güncelleme: 05.09.2024 22:57
Çanakkale'de 2 köpek silahla vurularak öldürüldü: İnceleme başlatıldı
AA

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, Ayvacık Panayır Yeri alanında bulunan 2 sokak köpeği kimliği belirsiz kişilerce silahla vurularak öldürülürken, yaralananbir sokak köpeği ise hayvanseverlerce veterinere götürülerek tedavi altına alındı.

Ayvacık Kaymakamlığı tarafından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Çeşitli sosyal medya platformlarında yer alan; Ayvacık ilçemizde köpek katliamı yapıldığı yönündeki paylaşımlar üzerine, Kaymakamlığımızca açıklama yapma ihtiyacı hasıl olmuştur. 5 Eylül 2024 günü saat 11.55 sularında 112 Çağrı Merkezine iletilen ihbar üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce ihbar bölgesine (Panayır alanı) geçilmiş, ihbarcı hayvansever ve Belediye veteriner hekimi ile yapılan görüşmeler ve çevre araştırmasında kimliği belirsiz şahıs/şahıslarca 2 köpeğin tüfek ile vurularak öldürülmüş olduğu tespit edilmiştir. Valiliğimiz Koordinasyonunda zaman kaybetmeksizin ilgili kurumlarca incelemelere başlanmış olup, gerekli adli ve idari işlemler devam etmektedir” ifadelerinde bulunuldu.

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