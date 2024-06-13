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Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 13.06.2024 11:35
  • Giriş: 13.06.2024 11:35
  • Güncelleme: 13.06.2024 11:39
Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 11:27'de gerçekleştiğini açıkladı.

Merkezi Çanakkale'nin Biga ilçesi  olan sarsıntının derinliği ise 6.97 kilometre olarak kayıtlara geçti. 

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