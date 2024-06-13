Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 11:27'de gerçekleştiğini açıkladı.
Merkezi Çanakkale'nin Biga ilçesi olan sarsıntının derinliği ise 6.97 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 13, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Biga (Çanakkale)
Tarih:2024-06-13
Saat:11:27:13 TSİ
Enlem:40.35917 N
Boylam:27.09306 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/YHustvjpyn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi