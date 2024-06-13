Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çanakkale'nin Biga ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Çanakkale'de 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 11:27'de gerçekleştiğini açıkladı.

Merkezi Çanakkale'nin Biga ilçesi olan sarsıntının derinliği ise 6.97 kilometre olarak kayıtlara geçti.