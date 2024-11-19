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Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

Güncel
  • 19.11.2024 11:04
  • Giriş: 19.11.2024 11:04
  • Güncelleme: 19.11.2024 11:07
Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntını Lapseki ilçesi merkezli olduğunu duyurdu.

10:46'da meydana gelen depremin derinliği ise yaklaşık 10 kilometre olarak kayıtlara geçti.

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