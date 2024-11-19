Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem
AFAD, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 3,7 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Çanakkale'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sarsıntını Lapseki ilçesi merkezli olduğunu duyurdu.
10:46'da meydana gelen depremin derinliği ise yaklaşık 10 kilometre olarak kayıtlara geçti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 19, 2024
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Lapseki (Çanakkale)
Tarih:2024-11-19
Saat:10:46:15 TSİ
Enlem:40.28861 N
Boylam:26.98778 E
Derinlik:9.55 km
Detay:https://t.co/1qAXoK2wcA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi