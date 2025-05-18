Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale-Ayvacık olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09:56'da meydana gelen depremin derinliği 6.72 kilometre olarak ölçüldü.