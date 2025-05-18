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Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de saat 09:56'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 18.05.2025 10:11
  • Giriş: 18.05.2025 10:11
  • Güncelleme: 18.05.2025 10:14
Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale-Ayvacık olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09:56'da meydana gelen depremin derinliği 6.72  kilometre olarak ölçüldü.

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