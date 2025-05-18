Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'de saat 09:56'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Çanakkale-Ayvacık olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 09:56'da meydana gelen depremin derinliği 6.72 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 18, 2025
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Eğriboz (Evvoia) - [250.71 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2025-05-18
Saat:09:56:38 TSİ
Enlem:38.79389 N
Boylam:23.30278 E
Derinlik:6.72 km
Detay:https://t.co/KoqBwQXbO5@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi