Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem

AFAD, Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Çanakkale'de 4,7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Çanakkale Ezine'de gerçekleşen deprem, saat 17:39'da meydana geldi.

Sarsıntı, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Meydana gelen deprem Çanakkale Merkez’de de hissedildi. Deprem etkisi ile yurttaşlar sokağa çıktı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ezine merkezli 4,7 şiddetindeki deprem nedeniyle şu ana kadar intikal eden herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Ekiplerimiz sahada olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir. Çok geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Kandilli Rasathanesi depremi 4,9 olarak ölçtüğünü açıkladı.