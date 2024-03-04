Çanakkale'de 4,9 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde de hissedildi

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde saat 21.38'de 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 21.38'de meydana gelen deprem yerin 10,44 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Sarsıntı İstanbul ve çevresinde de hissedildi.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya depremin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini sunan Yerlikaya, paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Çanakkale Yenice'de 4,9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. Çevre illerden de deprem hissedilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz."

AFAD'DAN İLK AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan ilk açıklamada, "an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı" belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Çanakkale ilimizin Yenice ilçesinde saat 21.38’de meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA: TAKİPTEYİZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul’da hissedilen depremle ilgili yaptığı açıklamada, “İstanbul’da da hissedilen Çanakkale merkezli 4.9 şiddetindeki depremden etkilenen tüm bölgelere geçmiş olsun. Şu ana kadar herhangi olumsuz bir durum bilgisi mevcut değil, takipteyiz” ifadelerini kullandı.