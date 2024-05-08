Çanakkale'de 4 katlı binada yangın: 1 kişi dumandan etkilendi

Çanakkale'de sabah saatlerinde 4 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güncel 08.05.2024 12:46 Giriş: 08.05.2024 12:46

Güncelleme: 08.05.2024 12:52 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: İHA