Çanakkale'de 5.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Ege Denizi'nde saat 23.38 sıralarında deprem meydana geldiğini bildirdi.

Derinliği 8,65 kilometre olarak ölçülen depremin büyüklüğü 5.2 olarak belirlendi.

Çevre illlerden de hissedilen sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.

AFAD, Çanakkale Ayvacık açıklarında meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığını bildirdi.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Ege Denizi, Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 23.38’de meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığı kaydedildi.

AFAD, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.