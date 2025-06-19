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Çanakkale'de 600 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü yangın: 1 kişi hakkında işlem başlatıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün tarım arazisinde yaşanan ve 600 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü yangına ilişkin 1 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Güncel
  • 19.06.2025 11:55
  • Giriş: 19.06.2025 11:55
  • Güncelleme: 19.06.2025 11:56
Kaynak: AA
Çanakkale'de 600 dönüm ekili arazinin zarar gördüğü yangın: 1 kişi hakkında işlem başlatıldı
Fotoğraf: AA

Çanakkale'nin Çan ilçesinde dün tarım arazisinde çıkan yangına neden olduğu öne sürülen kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçeye bağlı Bahadırlı köyünde Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında 600 dönüm ekili arazi zarar gördü.

Ekipler, yangının biçerdöverin çalışması sırasında çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığını belirledi.

Yangının çıkışına neden olduğu tespit edilen şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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