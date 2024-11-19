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Çanakkale'de 63 papağana el konuldu

Çanakkale'de, yasa dışı yollardan yurda sokulduğu belirlenen 63 papağana el konulan operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Güncel
  • 19.11.2024 14:07
  • Giriş: 19.11.2024 14:07
  • Güncelleme: 19.11.2024 14:08
Kaynak: AA
Çanakkale'de 63 papağana el konuldu
Fotoğraf: AA

Çanakkale'de kaçak yollara yurda sokulan 63 papağana el konuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri yasa dışı yollarla ülkeye getirildiği tespit edilen hayvan türlerine yönelik çalışmada, kentteki 4 iş yerinde arama yaptı.

Aramalarda, 36'sı sultan, 14'ü monk, 4'ü Amazon, 6'sı derbyan, 3'ü Senegal cinsi 63 papağan ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli P.A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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