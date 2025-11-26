Giriş / Abone Ol
Çanakkale'de apartman dairesinde patlama: Ev sahibi yaralandı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde bir apartman dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Yaralanan ev sahibi hastaneye kaldırılırken, binadaki doğalgaz tedbir amaçlı kesildi. Patlamanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen patlamada ev sahibi yaralandı.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında oturan G.A'ya ait dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan ev sahibi G.A, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen gaz dağıtım şirketi ekipleri de binadaki doğalgazı kesti.

Binada hasara neden olan patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

