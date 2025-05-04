Çanakkale'de 'Atikhisar Barajı' altın madeni tehdidi altında: Halk suyuna sahip çıkıyor

HABER MERKEZİ

Çanakkale'de Atikhisar Barajı'na 1400 metre mesafede, Koza Altın işletmesi tarafından açılmak istenen Altın Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesi'ne karşı halkın direnişi sürüyor.

Yaşam savunucuları Atikhisar Barajı Kayadere Piknik Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya gelerek "Çanakkale suyuna sahip çıkıyor. Su, yaşam, adalet" çağrısı yaptı.

Kazdağları Ekoloji Platformu, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla Kayadere'de toplanan yaşam savunucuları "Artık yeter", "Su, yaşam, adalet", "Atikhisar kurursa Çanakkale susar. Çanakkale susarsa Atikhisar kurur", "Yağmaya sessiz kalma, yarın susuz kalma" yazılı döviz ve pankartları açtı.

İmece usulü ile kurulan yeryüzü sofrası, uçurtma etkinliği, piknik, su forumu gibi aktivitelerin yapıldığı etkinliğe Çanakkale SOL Genç üyeleri de katıldı.

Burada yapılan açıklamalarda "Koza, altın arama uğruna Atikhisar Barajındaki suyu kullanacak. Bu baraj bu çevrenin tek su kaynağı. Bu maden çevreye çok büyük zarar verecek. Buna karşı mücadele edeceğiz" dedi. Kazdağları Kardeşliği "Çanakkale halkı suyuna sahip çıkıyor. Çanakkale'nin tek içme su kaynağında Koza Madencilik tarafından yapılmak istenen maden projesine karşı Atikhisar Barajı'nda hep birlikte sesimizi yükseltiyoruz. Madene verecek suyumuz yok" açıklamasını yaptı.