Çanakkale'de barajın doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı: Valilik taşkın için uyardı

Çanakkale Valiliği, Atikhisar Barajı'nın doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması dolayısıyla taşkın riski uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kentte etkili olan yağışlar nedeniyle Atikhisar Barajı'nda doluluk oranının yüzde 100 seviyesine ulaştığı belirtildi.

Barajın savak kotuna erişildiği aktarılan açıklamada, ilerleyen saatlerde fazla suyun savaklanarak Sarıçay üzerinden denize deşarj edileceği kaydedildi.

Açıklamada, yağışın yarın öğle saatlerine kadar sürmesinin beklendiği, özellikle Atatürk Mahallesi olmak üzere Sarıçay yatağı ve çevresindeki yerleşim yerleri ile dere kenarına park edilen araçlar ve tekneler için taşkın riskinin bulunduğu bildirildi.

Valilik açıklamasında, "Herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına vatandaşlarımızın ve balıkçılarımızın Sarıçay çevresinden ve dere yataklarından uzak durmaları, araçlarını bölgeden çekmeleri ve gerekli tüm tedbirleri almaları büyük önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı.