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Çanakkale'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 20.06.2025 12:10
  • Giriş: 20.06.2025 12:10
  • Güncelleme: 20.06.2025 12:10
Kaynak: AA
Çanakkale'de bariyere saplanan otomobilin sürücüsü yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'de otomobilin yol kenarındaki bariyere saplanması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Biga'dan Lapseki yönüne giden Ö.B. idaresindeki 34 MRP 391 plakalı otomobil, Alpagut mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki çelik bariyere saplandı.

Aracın motor kısmından giren bariyerin arka camdan çıktığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi yönlendirildi.

Kazada yaralanan sürücü, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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