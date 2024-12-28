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Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Çanakkale'de olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.

Güncel
  • 28.12.2024 17:26
  • Giriş: 28.12.2024 17:26
  • Güncelleme: 28.12.2024 17:27
Kaynak: AA
Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi
Fotoğraf: AA

Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın bazı feribot seferleri yapılamayacak.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ. açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, yarın Kabatepe-Gökçeada Hattı'nda Gökçeada'dan 18.00, Kabatepe'den ise 15.00 ve 20.00 saatlerindekiler haricinde seferlerin iptal edildiği belirtildi.

Geyikli-Bozcada Hattı'nda ise Bozcaada'dan saat 07.00'deki, Geyikli'den 08.00'deki seferin iptal edildiği bildirilen açıklamada, diğer seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı kaydedildi.

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