Çanakkale'de belgesiz 9 papağan ele geçirildi

Çanakkale’nin Biga ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan denetimlerde, gerekli belgeleri bulunmayan farklı türlerde 9 papağan ele geçirilirken, sorumlu kişiye idari para cezası uygulandı.

Güncel
  • 29.12.2025 11:00
  • Giriş: 29.12.2025 11:00
  • Güncelleme: 29.12.2025 11:10
Kaynak: DHA
Fotoğraf: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Çanakkale'de gerçekleştirilen denetimlerde belgeleri bulunmayan farklı türlerde 9 papağan ele geçirildiğini duyurdu.

DKMP Genel Müdürlüğü'nün sosyal medyada konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre; Çanakkale’nin Biga ilçesinde DKMP ekiplerince yapılan denetimlerde, gerekli belgeleri bulunmayan farklı türlerde 9 papağan ele geçirildi. 2 adet Cennet Papağanı, 1 adet Monk Papağanı ve 6 adet Sultan Papağanı'na el konulurken, ilgili kişiye idari para cezası uygulandı.

