Çanakkale'de bir apartman dairesindeki patlamada ev sahibi yaralandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki bir apartmanda meydana gelen patlamada ev sahibi yaralandı.

İlçeye bağlı Camikebir Mahallesi Fikirli Sinan Sokak'taki 3 katlı apartmanın birinci katında oturan G.A'ya ait dairede henüz bilinmeyen nedenle patlama yaşandı.

Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan ev sahibi G.A, ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen gaz dağıtım şirketi ekipleri de binadaki doğalgazı kesti.

Binada hasara neden olan patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.