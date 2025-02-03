Çanakkale'de bir evde parçalanmış ceset bulundu
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Akçakoyun köyünde 3 gündür haber alınamayan 56 yaşındaki İsmail D. isimli erkek, yaşadığı evde başı ve gövdesi birbirinden kesilmiş halde bulundu. Polis ekipleri Çan'da yaşayan oğlunun yanında giden İsmail D'nin eşi Erebiş D'yi gözaltına aldı.
Çanakkale'de 3 gündür haber alınamayan İsmail D. isimli kişinin cesedi, başı ve gövdesi birbirinden kesilmiş halde bulundu.
Yenice ilçesi Akçakoyun köyünde yaşayan, evli ve 2 çocuk babası İsmail D'den 3 gündür haber alamayan arkadaşları, kardeşini arayıp durumu bildirdi.
Bunun üzerine, saat 10.00 sıralarında eve gelen kardeşi tarafından İsmail D'nin gövdesi bulundu. İhbar üzerine adrese jandarma sevk edildi.
İncelemede İsmail D'nin başı ise evdeki çöp kovasında bulundu. İsmail D'nin cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma, İsmail D'nin 3 gün önce Çan'daki oğlunun yanına gittiği belirlenen eşi Erebiş D'yi gözaltına aldı.
Erebiş D'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.