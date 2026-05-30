Çanakkale'de bir kadın, birlikte yaşadığı erkek tarafından sopayla dövülerek katledildi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Ramazan Cantürk (73), birlikte yaşadığı Maya Ülker'i (72) sopayla döverek katletti.

Olay, saat 03.00 sıralarında Bayramiç ilçesi Mollahasanlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, ikili arasında tartışma çıktı. Ramazan Cantürk, yaklaşık 40 yıldır beraber yaşadığı Maya Ülker'i sopayla döverek öldürdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ülker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Ardından gözaltına alınan Cantürk, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.