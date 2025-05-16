Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından öldürüldü!

Çanakkale'de bir kadın, boşanma aşamasında olduğu Uğur Zan tarafından öldürüldü.

Uğur Zan (34), motosikletle seyir halinde olan Zeynep Zan'ı (25), kiralık otomobille takip etti.

İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başlayan ikiliden Uğur Zan, yanındaki tabancayla ateş ettiği Zeynep Zan'ı kafasından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Zeynep Zan'ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Genç kadının cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobille kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalanan Uğur Zan, sorgulama için emniyete götürüldü.