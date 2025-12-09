Çanakkale'de bir kadın, oğlu tarafından öldürüldü

Çanakkale'de oğlu tarafından kesici aletle yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Barışkent Mahallesi Ege Sokak'taki bir sitede dün avukat Ö.Y. henüz bilinmeyen nedenle kesici aletle annesi F.Y.G'yi yaraladı.

Ö.Y'nin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince F.Y.G. hastaneye kaldırıldı.

F.Y.G. tedavi gördüğü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Herhangi bir baroya kaydının bulunmadığı ve psikolojik sorunlarının olduğu belirtilen Ö.Y. ile önceki akşam yaşanan kavga sonrası evden ayrıldığı bildirilen 'üvey baba' da polis tarafından gözaltına alınmıştı.