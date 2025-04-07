Çanakkale'de bir köyde şap karantinası başlatıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde şap hastalığı şüphesiyle bir köyde karantina başlatıldı.

İlçeye bağlı Kalburcu köyünde faaliyet gösteren bir büyükbaş hayvancılık işletmesinde, hayvanlarda şap hastalığı şüphesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

Yapılan klinik muayene ve laboratuvar analizleri sonucunda hastalık bulgularının kesinlik kazandığı belirlendi. Bunun üzerine hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla köyde karantina uygulamasına geçildi.

Şap hastalığı tespit edilen işletmede ve çevresindeki tüm hayvanlarda mihrak aşılama çalışmaları başlatıldı.

Kalburcu köyü merkez alınarak 10 kilometre çapındaki alanda hayvan giriş ve çıkışları geçici olarak durduruldu.